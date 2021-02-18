Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» на чемпионате мира

Российским лыжникам запретили использовать песню «Катюша» в качестве замены гимну России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В FIS заявили, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в честь российских победителей турнира будет исполняться полная версия гимна организации.

2 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости сообщила, что страна намерена использовать «Катюшу» в качестве замены гимна на мировом первенстве. Тогда она рассказала, что этот вопрос решается совместно с FIS.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Чемпионат мира пройдет в Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта.