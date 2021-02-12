Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал последствия выступлений российских спортсменов без флага и гимна. Его слова приводит ТАСС.

Фетисов посчитал, что санкции сильно ударят по имиджу страны. По его словам, международные чиновники дискредитируют сами себя, однако российские политики никак не могут решить эту проблему. «Меня бесит, что спортсмены должны выступать без гимна. Это какая-то глупость», — подытожил депутат.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам два года выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре 2019-го.

После этого председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая рассказала, что российский гимн на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить «Катюшей». При этом официального объявления от сборной России не было.