Вяльбе раскрыла детали наказания Большунова за стычку с финном

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» раскрыла детали наказания Александра Большунова за стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Решение такое: у него испытательный срок на ближайшие пять стартов — на весь чемпионат мира», — заявила Вяльбе. Она добавила, что россиянин также должен будет выплатить 2000 франков (около 160 тысяч рублей). «Это не совсем штраф, это за работу комиссара, который делал эту бумагу», — пояснила она.

Глава ФЛГР подчеркнула, что в случае, если Большунов будет уличен в блокировке соперника на трассе или неспортивном поведении, его отстранят на две гонки.

Впервые о наказании Большунова сообщалось 24 февраля. При этом сумма штрафа и продолжительность испытательного срока известны не были.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее Большунов признался, что сожалеет о поступке, и пообещал не повторять такого в будущем.

Из-за неспортивного поведения Большунова россияне Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград в эстафете. На лыжника также подали заявление в полицию.