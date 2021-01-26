Большунов прокомментировал стычку с финским соперником

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщает NRK.

Спортсмен отметил, что сожалеет о поступке и пообещал не повторять такого в будущем. Он добавил, что после финиша не собирался сбивать финского лыжника с ног, а просто хотел с ним поговорить, но не смог остановиться из-за сломавшегося крепления. Кроме того, Большунов заявил, что по-прежнему считает поведение Мяки на трассе неправильным и не понимает, почему финна не дисквалифицировали.

25 января стало известно о том, что на Большунова подали заявление в полицию. Сообщалось, что протокол был составлен со слов двух граждан, фамилии которых разглашены не были. По словам финского юриста Оскара Линдберга, россиянину грозит до двух лет тюрьмы.

В эстафете, прошедшей 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише финн подрезал россиянина, а тот в ответ толкнул соперника, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным.