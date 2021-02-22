Чешская лыжница объяснила слова о тупых русских и критику Большунова

Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила критику в адрес российских соперников. Ее слова приводит ТАСС.

Беранова уточнила, что всего лишь хотела сравнить свое столкновение с россиянкой Анастасией Фалеевой на чемпионате мира среди юниоров с инцидентом между Александром Большуновым и финном Йони Мяки. По ее мнению, Большунов не должен был вести себя столь агрессивно, ведь это характеризует всех российских лыжников, на которых равняются новички. «Большунов гораздо опытнее, он принадлежит к лучшим лыжникам мира. Я думаю, что он не должен давать волю эмоциям», — посчитала спортсменка.

20 февраля Беранова заявила, что Большунов повел себя как обезьяна в эпизоде с Мяки. Она назвала русских тупыми из-за того, что фанаты затравили финна в социальных сетях.

Инцидент между Берановой и Фалеевой произошел 11 февраля во время спринта классическим стилем. Россиянка на финишной прямой задела лыжу соперницы, после чего та пришла к финишу последней. В результате Фалеева была оштрафована на две минуты и оказалась на последнем месте.

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