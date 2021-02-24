Стало известно наказание для Большунова за стычку с финским соперником

Стало известно наказание для российского лыжника Александра Большунова за стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Сергей Лисин.

По информации источника, Большунов должен будет выплатить штраф, а также получит дополнительное дисциплинарное наказание по очкам в зачете Кубка мира. Официальное решение Международная федерация лыжного спорта (FIS) озвучит позднее.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Большунов сказал, что сожалеет о поступке, и пообещал не повторять такого в будущем.

Из-за неспортивного поведения россиянина Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.

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