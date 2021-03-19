«Монако» запретил Головину играть за сборную в России

«Монако» запретил российскому полузащитнику клуба Александру Головину принимать участие в матче сборной России против Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Клуб действует в рамках соглашения с лигой, согласно которому игрокам чемпионата Франции не разрешается выезжать на игры сборных команды за пределами Евросоюза и зоны ЕЭС. Такое решение принято во избежание карантина для игроков. Таким образом, Головин сможет помочь национальной сборной только в выездных матчах.

Встреча России и Словении пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 27 марта. Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.

Головин перешел в «Монако» после чемпионата мира-2018, который прошел в России. На его счету 10 голов в 68 матчах за клуб.

В составе сборной России Головин провел 33 матча и забил пять голов.