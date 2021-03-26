Футболист сборной России высказался о скандале с утечкой интимного видео Дзюбы

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о скандале с утечкой интимного видео Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что не лезет в личную жизнь других, так как его волнует только собственная. Он также рассказал, что поддержал партнера по клубу и национальной команде, так как считает, что в той ситуации форвард не сделал никому ничего плохого.

Оздоев также отметил важность для коллектива чувства юмора Дзюбы. По мнению хавбека, такой игрок должен быть в любой команде.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной России и лишили статуса капитана в «Зените».