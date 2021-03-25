Окровавленная нога игрока сборной России после матча с Мальтой возмутила фанатов

Фото окровавленного колена российского футболиста Марио Фернандеса после матча со сборной Мальты возмутило фанатов. Оно доступно в Twitter-аккаунте сборной России.

На снимке видна травмированная нога игрока. Некоторых болельщиков удивила публикация. «Посильнее кровь размажьте. Неженки. Во дворе прикладывали подорожник и дальше мяч гоняли. Во что превратили футбол?», «Что это за дурацкая мода — носиться с каждым синяком у профессиональных спортсменов? От кровопотери не умрет он? Ампутация не понадобится?», «Мы в шесть лет во дворе друг другу сильнее коленки разбивали», — писали они в комментариях. Часть пользователей сети при этом пожелала защитнику выздоровления.

Встреча со сборной Мальты прошла 24 марта в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Россияне победили со счетом 3:1, голами отметились Фернандес, Артем Дзюба и Александр Соболев.

Кроме Мальты россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 27 марта сборная России должна провести второй матч квалификации против Словении.