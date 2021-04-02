Второй лыжник мира ответил Дзюбе и раскритиковал зарплаты российских футболистов

Российский лыжник Иван Якимушкин, ставший вторым в общем зачете Кубка мира, раскритиковал зарплаты российских футболистов. Его слова приводит Sport24.

«Футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жестко (нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил в матчах чемпионата России против "Рубина" и ЦСКА — прим. «"Ленты.ру"), получают больше, чем все лыжники, вместе взятые», — заявил Якимушкин, тем самым ответив на слова Дзюбы о «жестко профуканном втором этапе» на мужской эстафете чемпионата мира по лыжным гонкам-2021.

По его мнению, для того чтобы привлечь внимание к лыжным гонкам, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. «Не думаю, что все только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть», — подытожил он.

В эстафете чемпионата мира Якимушкин, а также Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Они проиграли норвежцам, ставшими победителями, 12 секунд. Якимушкин, выступавший на втором этапе, потерял 45-секундное преимущество от ближайших соперников.

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