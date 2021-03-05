Российские лыжники проиграли норвежцам в эстафете чемпионата мира

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов прошли дистанцию в 40 километров за 1 час 52 минуты и 51 секунду и проиграли норвежцам, ставшими победителями, 12 секунд.
4 марта женская сборная России по лыжным гонкам показала второй результат на эстафете. Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко уступили лидерам 26,6 секунды. Победу в соревнованиях одержали норвежские спортсменки.
Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.