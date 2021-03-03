Большунов упустил бронзу на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов упустил бронзовую медаль в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем стал норвежец Ханс Холунн, который преодолел дистанцию за 33 минуты 48,7 секунды. Вторым и третьим финишировали его соотечественники Симен Крюгер (плюс 20,2 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (плюс 35,6 секунды).

Большунов занял четвертое место (плюс 43,7 секунды), хотя по ходу гонки претендовал на пьедестал. Другой россиянин Артем Мальцев стал пятым (плюс 50,7 секунды).

27 февраля Большунов победил в скиатлоне. Эта золотая медаль стала первой для россиянина в карьере.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.