Губерниев назвал последствия наказания Большунова за стычку с финном

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале назвал последствия наказания российского лыжника Александра Большунова за стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

Губерниев заявил, что Большунов эмоционально потрясен и сильно переживает после санкций от Международной федерации лыжного спорта (FIS). По его мнению, это влияет на результаты лыжника на чемпионате мира. «Решения, принятые FIS, выбивают Сашу из колеи. Нужно быть внимательным в гонках, чтобы больше не нарушать правила», — посчитал журналист.

Ранее 25 февраля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскрыла детали наказания Большунова за стычку с Мяки. Она рассказала, что лыжника ждет испытательный срок на ближайшие пять стартов чемпионата мира, а также штраф в размере около 160 тысяч рублей.

В этот же день Большунов остался без медали в спринте классическим стилем, заняв четвертое место. Призерами стали норвежцы Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее Большунов признался, что сожалеет о поступке.