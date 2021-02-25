Олимпийский чемпион оценил шансы Большунова в борьбе с норвежцами за медали ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы российского лыжника Александра Большунова в борьбе с норвежцами за медали чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Легков посчитал, что Большунов находится в хорошей форме, поэтому сможет завоевать награды. Он добавил, что это доказывают движения лыжника в спринте. «Не буду "каркать", но он сегодня хорошо проработался. Сегодня, увы, без вариантов. Я говорил, что норвежцы будут очень сильны на этом чемпионате», — подытожил олимпийский чемпион.

Ранее 25 февраля Большунов остался без медали в спринте классическим стилем, заняв четвертое место. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

27 февраля лыжники выступят в спринте. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.