Тренер сборной России объяснил четвертое место Большунова в индивидуальной гонке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил отсутствие медали у Александра Большунова по итогам индивидуальной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, спортсмен мог не достаточно грамотно распределить силы на 15-километровую дистанцию. Кроме того, вопросы у тренера вызвало качество трассы. Сорин отметил, что ее нужно было посыпать солью, однако организаторы по непонятным причинам не стали этого делать.

Гонка прошла в среду, 3 марта. Большунов пришел к финишу четвертым. Победителем стал норвежец Ханс Холунн. Вторым и третьим финишировали его соотечественники Симен Крюгер и Харальд Эстберг Амундсен.

27 февраля Большунов победил в скиатлоне. Эта золотая медаль стала первой для россиянина в карьере. Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.