Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения в низости от финского лыжника Йони Мяки, участвовавшего в стычке с россиянином Александром Большуновым на этапе Кубка мира в Лахти. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне вообще по фигу, что сказал Мяки. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником», — заявил Губерниев. Он отметил, что к его словам давно прислушиваются, все его знают. «Об интервью норвежцам и итальянцам уже договорились. Им можно жестко высказываться, нам нельзя — обойдутся», — заключил комментатор.

Ранее 3 марта сообщалось, что Мяки высказался в адрес Губерниева. Спортсмен отреагировал на слова комментатора, который якобы оскорбил его отца. По мнению Мяки, журналист поступил низко.

24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира между Большуновым и Мяки произошла стычка. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее российский спортсмен признался, что сожалеет о поступке.