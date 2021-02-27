Большунов победил норвежцев и впервые стал чемпионом мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 — свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды и победил норвежцев. На втором месте расположился норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на 1,1 секунды. Третье место занял еще один норвежец Ханс Кристер Холунн, отставший на 1,7 секунды.

Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

Ранее 27 февраля российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место на дистанции 7,5 километра классическим стилем и 7,5 — свободным стилем. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, второе и третье места достались шведкам Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

28 февраля лыжники выступят в командном спринте. Гонка начнется в 15:25 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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