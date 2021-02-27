Большунов прокомментировал первую победу на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает «Матч ТВ»

Спортсмен признался, что еще до начала гонки понимал, что может выиграть. Россиянин также отметил, что по ходу всей дистанции контролировал ситуацию.

«В последний подъем бежал и при каждом движении говорил себе, что должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы на глазах», — добавил Большунов.

Гонка прошла в субботу, 27 февраля. На финише россиянин обошел норвежцев Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера. Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

Ранее 27 февраля российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место на дистанции 7,5 километра классическим стилем и 7,5 — свободным стилем. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, второе и третье места достались шведкам Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

28 февраля лыжники выступят в командном спринте. Гонка началась в 15:25 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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