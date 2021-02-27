Норвежские лыжники назвали решающий фактор в победе над Большуновым

Норвежские лыжники Шюр Рете и Ханс Кристер Холунн назвали решающий фактор в победе над россиянином Александром Большуновым на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Их слова приводит NRK.

Рете заявил, что Большунов является для него главным соперником, а победа будет зависеть от подготовки лыж. «Очень важны мелочи. Если нам идеально подготовят лыжи, то это даст нам шанс на победу», — добавил он. Холунн согласился с ним, посчитав, что необходимо задавать темп во время скиатлона.

Ранее 27 февраля российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место на дистанции 7,5 километра классическим стилем и 7,5 — свободным стилем. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, второе и третье места достались шведкам Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

Мужской скиатлон состоится позднее 27 февраля. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



