Российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место на дистанции 7,5 километра классическим стилем и 7,5 — свободным стилем. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, прошедшая дистанцию за 38 минут и 35,5 секунды. На втором месте расположилась шведка Фрида Карлссон, отставшая от лидера на 30 секунд. Третье место заняла еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон, отставшая на 30,5 секунды.

Еще одна россиянка Яна Кирпиченко стала десятой, Юлия Ступак — 11-й, а Наталья Непряева заняла 16-е место.

Позднее 27 февраля состоится мужской спринт. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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