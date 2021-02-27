Тренер сборной Норвегии заявил о страхе перед Большуновым

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил о страхе перед россиянином Александром Большуновым. Его слова приводит Dagbladet.

Носсум назвал впечатляющей борьбу Большунова за медали в спринте при болезни. «Я впечатлен, что он стал четвертым в самой слабой для себя дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в оставшихся гонках», — добавил он. Тренер выразил надежду, что все соперники будут здоровыми и быстрыми.

25 февраля чемпион мира Василий Рочев рассказал о хитростях норвежских лыжников во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Рочев заявил, что норвежцы заняли весь пьедестал в спринте из-за того, что экономили силы во время гонки.

В этот же день Большунов остался без медали в спринте классическим стилем, заняв четвертое место. Весь пьедестал заняли норвежцы Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

27 февраля лыжники выступят в спринте. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.