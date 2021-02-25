Чемпион мира рассказал о хитростях норвежских лыжников

Чемпион мира Василий Рочев рассказал о хитростях норвежских лыжников во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Рочев заявил, что норвежцы заняли весь пьедестал в спринтерской гонке из-за того, что проявили спортивную хитрость, экономив силы во время гонки. «Сидели на пятках. А Саша Большунов все забеги проводил под свою диктовку. Плюс у Саши простуда была. Все это дало такой результат», — посчитал он, добавив, что норвежцы показались ему свежее в спринте.

Ранее 25 февраля Большунов остался без медали в спринте классическим стилем, заняв четвертое место. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

27 февраля лыжники выступят в спринте. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.