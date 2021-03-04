Российские лыжницы выиграли серебро в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам показала второй результат на эстафете в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко выиграли серебряные медали, уступив лидерам 26,6 секунды. Победу в соревнованиях одержали норвежские спортсменки. Они преодолели дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла команда Финляндии. Шведские лыжницы, фавориты эстафеты, заняли шестое место.

3 марта российский лыжник Александр Большунов упустил бронзовую медаль в гонке на 15 километров свободным стилем, заняв четвертое место. 27 февраля он завоевал золото в скиатлоне.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.