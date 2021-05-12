Роналду установил рекорд «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил рекорд клуба. Об этом сообщает Twitter Opta Sports.

Португалец забил мяч в выездной игре 36-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» и довел количество голов в составе туринской команды до 100. Ему удалось сделать это в третьем сезоне выступлений за «Ювентус», что является историческим достижением.

Роберто Баджо и Омару Сивори удалось достичь этой отметки в четвертом сезоне в составе клуба. Мишель Платини добился такого результата на пятый год выступлений за «Ювентус».

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего португальца 28 голов и три результативные передачи в 32 встречах серии А.