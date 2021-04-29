Обвинившая Роналду в изнасиловании модель потребовала десятки миллионов долларов

Бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинившая форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет взыскать с него около 79 миллионов долларов. Об этом сообщает Mirror.

Американка рассчитывает получить по 25 миллионов за боль и страдания в прошлом, в будущем и в качестве штрафных санкций. Кроме того, в сумму заложены судебные издержки и расходы на адвокатов.

В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.

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