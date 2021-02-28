Невеста Роналду в черном бикини попала на обложку журнала

Невеста португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку журнала Sportsweek. Фото доступно в Instagram-аккаунте испанской модели.

27-летняя испанка предстала перед фанатами в черном бикини. Размещенное в Instagram Родригес фото набрало более 1,8 миллиона лайков.

Фото опубликовано @georginagio

22 февраля Родригес снялась обнаженной, прикрывшись дамской сумочкой. В описании к публикации модель оставила крылатое выражение capre diem («лови момент»).

Роналду встречается с Родригес с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, а также троих детей форварда «Ювентуса» от суррогатных матерей. В 2018 году сообщалось о помолвке Роналду и Родригес.