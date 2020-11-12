Невеста Роналду снялась в обтягивающих штанах для йоги

Фото невесты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджины Родригес в обтягивающих штанах для йоги собрала более двух миллионов лайков. Публикация доступна в Instagram.

Родригес демонстрирует шпагат, находясь на яхте. Спустя 10 часов после публикации отметку «нравится» поставили более двух миллионов пользователей социальной сети.

15 октября невеста Роналду приняла участие в рекламной акции бренда PrettyLittleThing. На снимке испанка позирует в черном спорткаре Bugatti в наряде указанной фирмы.

В августе Родригес засняли во время отдыха на борту яхты. Ее запечатлели в черном бикини ныряющей в воду в плавательных очках. Пара проводила время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.