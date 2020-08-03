Фото невесты Роналду с отдыха взволновало фанатов

Фото невесты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджины Родригес с отдыха взволновало пользователей сети. Публикация доступна в Instagram-аккаунте девушки.

Родригес выложила два снимка, на которых она позирует в купальнике. Поклонники посчитали девушку привлекательной и оставили много комментариев, такие как: «Прекрасна!», «Амазонка», «Настоящая королева!», «Вот это вид!».

🧜🏽‍♀️ Фото опубликовано @georginagio

23 июля Родригес выложила в Instagram фото в прозрачном белье и вызвала споры среди подписчиков. Некоторые оценили внешность девушки, назвав ее самой красивой моделью в мире. Другие, наоборот, посчитали снимок слишком вызывающим.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.