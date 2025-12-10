Шарий: НАБУ получило информацию об украденном Зеленским миллиарде долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило информацию о полученном президентом республики Владимиром Зеленским миллиарде долларов, заработанном в ходе коррупционных схем. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Зеленского поставили в известность, что по их информации НАБУ получило от США информацию о личных средствах Зеленского, выведенных в ходе коррупционных схем», — написал Шарий.

По его словам, эта информация будет обнародована, если украинский лидер не будет «изображать стремление» к мирному соглашению Дональда Трампа. Он добавил, что европейские лидеры рекомендовали Зеленскому саботировать переговоры и затягивать назначение президентских выборов до того, как американский лидер потеряет интерес к конфликту.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.