Влюбленный россиянин ответил за оцененные в 101 розу чувства к девушке

В Самаре мужчина украл букет роз перед несостоявшимся свиданием и получил год работ

В Самаре задержан 28-летний мужчина, укравший букет из 101 розы перед несостоявшимся свиданием с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, фигурант познакомился с девушкой и решил в этот же день устроить романтическое свидание, но денег у него было. Тем не менее он заказал в цветочном магазине букет из 101 розы за 27 тысяч рублей, забрал его и не заплатил. Продавцы не смогли его остановить и обратились в полицию.

В итоге свидание не состоялось, потому что девушка не пришла. Любителя романтических встреч нашли и задержали полицейские.

Суд приговорил его к году принудительных работ и удержанию 10 процентов зарплаты в доход государства. Фигурант решил не отрабатывать наказание и отправился в бега, но был объявлен в розыск. В результате правоохранители поймали его в Самаре. Сейчас он арестован на 30 суток.

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