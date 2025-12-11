Романтика помогла судебному приставу вычислить злобную россиянку-алиментщицу

В Татарстане судебный пристав пригласил женщину на свидание и задержал ее

В Татарстане судебный пристав пригласил россиянку-алиментщицу на романтическое свидание и задержал. Об этом сообщает Telegram-канал «Регнум».

По данным канала, фигурантка — жительница Елабуги с долгом в размере 120 тысяч рублей. Она скрывалась от правоохранителей. Так, один из судебных приставов нашел ее в социальных сетях и начал переписываться. Он пригласил ее на романтическое свидание и предупредил, что ее будет ждать такси у подъезда. В результате, когда женщина вышла, она села в машину с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ее задержали и составили протокол за неуплату алиментов. Кроме того, ей назначили 60 часов обязательных работ.

