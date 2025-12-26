Российский фондовый рынок вырос из-за оптимизма

Индекс Мосбиржи вырос 26 декабря почти на 1,6 %

Индекс Мосбиржи растет 26 декабря более чем на 1,5 процента, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель рос до 2 756,03 пункта, что близко к дневному максимуму в 2756,37 пункта.

Как пишет эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова, такой динамике по-видимому поспособствовала информация о запланированных на воскресенье переговорах Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она отмечает, что в связи с новостями «оптимистично настроенные участники торгов», с учетом того, что американский президент ранее заявлял, что будет участвовать в такой встрече «только, когда посчитает, что сделка близка к завершению», «вероятно, надеются» на прогресс в урегулировании украинского конфликта.

В то же время политолог-американист Малек Дудаков поделился с «Лентой.ру» мнением о том, что запланированная поездка Зеленского в США станет «попыткой показать, что Украина якобы с вами, поэтому нужно сейчас оказывать давление не на Украину, а на Россию».

Российский фондовый рынок в 2025 году чутко реагирует на новости, связанные с переговорами. Тем не менее с прошлого декабря индекс Мосбиржи остался примерно на тех же уровнях — примерно 2750 пунктов.