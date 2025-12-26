Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 26 декабря 2025МирЭксклюзив

Решение о новой встрече Зеленского и Трампа объяснили

Политолог Дудаков: Визит Зеленского в США — попытка склонить США на свою сторону
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ближайшая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом — это попытка показать, что Украина вместе с США, поэтому нужно оказывать давление именно на Россию, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нынешний визит Зеленской – это попытка показать, что Украина якобы с вами, поэтому вам нужно сейчас оказывать давления не на Украину, а на Россию. И к этому, я думаю, Зеленский будет стремиться. (…) Я честно говоря сомневаюсь, что что-то получится из этой манипуляции украинских лоббистов, но, очевидно, что они будут к этому стремиться», — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ближайшие дни отправится на переговоры в США. Отмечается, что если «все пройдет по плану», то визит украинского президента в Штаты состоится 28 декабря.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти согласован. По его словам, Россия якобы не возражает против намечающихся договоренностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok