Решение о новой встрече Зеленского и Трампа объяснили

Политолог Дудаков: Визит Зеленского в США — попытка склонить США на свою сторону

Ближайшая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом — это попытка показать, что Украина вместе с США, поэтому нужно оказывать давление именно на Россию, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нынешний визит Зеленской – это попытка показать, что Украина якобы с вами, поэтому вам нужно сейчас оказывать давления не на Украину, а на Россию. И к этому, я думаю, Зеленский будет стремиться. (…) Я честно говоря сомневаюсь, что что-то получится из этой манипуляции украинских лоббистов, но, очевидно, что они будут к этому стремиться», — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ближайшие дни отправится на переговоры в США. Отмечается, что если «все пройдет по плану», то визит украинского президента в Штаты состоится 28 декабря.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти согласован. По его словам, Россия якобы не возражает против намечающихся договоренностей.