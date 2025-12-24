В США рассказали о согласовании гарантий безопасности Украины

Постпред при НАТО Уитакер: США и Украина почти согласовали гарантии безопасности

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти согласован. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По словам Уитакера, Россия якобы не возражает возникающим договоренностям. «Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого», — рассказал он.

Ранее Уитакер заявил о приближении к урегулированию на Украине. «Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся [к урегулированию]. Мы ближе, чем когда-либо», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.