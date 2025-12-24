В США заявили о приближении к урегулированию на Украине

Постпред Уитакер: США решили большинство вопросов урегулирования на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о приближении к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире Fox News.

По словам Уитакера, Вашингтон верит в достижение мира на Украине.

«Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся [к урегулированию]. Мы ближе, чем когда-либо», — сказал постпред.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.