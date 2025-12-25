Реклама

20:18, 25 декабря 2025Экономика

Российскому фондовому рынку предрекли резкий рост

ПСБ: Индекс Мосбиржи вырастет в 2026 году на 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок ожидает в 2026 году резкий рост, следует из инвестиционной стратегии банка ПСБ, с которой ознакомилась «Лента.ру».

«С оптимизмом смотрим на рынок акций, ожидая его уверенного роста, чему будут способствовать активизация экономической активности, смягчение ДКП (денежно-кредитной политики — прим. «Ленты.ру») и ослабление рубля», — говорится в сообщении центра аналитики и экспертизы кредитной организации.

В рамках базового сценария специалисты видят перспективу подъема индекса Мосбиржи до 3800 пунктов, то есть примерно на 40 процентов с нынешних уровней, а на случай реализации позитивного сценария и вовсе предрекают рост до 4200. При негативном сценарии, подразумевающем стагнацию темпов экономического роста и отсутствие улучшений в геополитике при ухудшении ситуации в мировой экономике, аналитики допускают падение до 2300 пунктов.

В прошлом декабре некоторые эксперты на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США ожидали от индекса Мосбиржи роста в 2025 году сразу до 5000 пунктов. В свете того, что переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта все еще продолжаются, такого роста показателя не произошло. Временами он прибавлял довольно значительно, но в итоге остался примерно на тех же уровнях, что и год назад — 2714,12 пункта по итогам торгов 25 декабря против 2750 пунктов в конце декабря 2024-го.

