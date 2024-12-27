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19:17, 27 декабря 2024Экономика

Российскому фондовому рынку предрекли взлет в 2025 году

«Ведомости»: аналитики предсказали резкий рост индекса Мосбиржи в 2025 году
Дмитрий Воронин

 Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Аналитики инвесткомпании «Цифра брокер» ожидают, что по итогам 2025 года индекс Мосбиржи составит 5000 пунктов, прибавив к текущим уровням более 80 процентов. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению специалистов, взлет российского фондового рынка обеспечат улучшения в международной политике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индекс. Как отмечает издание, «веские предпосылки» предрекаемой динамики эксперты видят в «заявлениях глав РФ, Китая и будущего американского лидера».

«Именно 20 января (день инаугурации Дональда Трампапримечание «Ленты.ру») может стать отправной точкой для улучшения ситуации в геополитике. На этом фоне наиболее выраженную положительную динамику покажут котировки акций», – цитируют журналисты стратегию «Цифры брокер».

Как сообщалось ранее, аналитики Альфа-Банка полагают, что индекс Мосбиржи может вырасти в следующем году на 21-39 процентов до 3025-3500 пунктов, а ключевым драйвером такой динамики станет выплата дивидендов.

Индекс Мосбиржи, который значительно снижался на прошлой неделе и впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов, резко вырос на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. На момент написания материала показатель достиг 2757,45 пункта.

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