Индекс Мосбиржи вырос почти на 4 % на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку

Российский рынок акций взлетел на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

К 13:31 индекс Московской биржи вырос почти на четыре процента, до уровня в 2507,16 пункта. К моменту написания показатели Мосбиржи увеличились на 5,21 процента по сравнению с прошлым днем, до отметки 2542,23 пункта. Цены большинства «голубых фишек» выросли на 15 процентов. Индекс РТС составил 763,69 пункта (плюс 3,8 процента).

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 декабря, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, остановив цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Такое решение объяснили существенным ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от ДКП факторы.

Ранее Московская биржа собиралась запустить торги фьючерсами на ключевую ставку Банка России. Причем инструмент собирались сделать доступным для неквалифицированных инвесторов, заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень.