Мосбиржа предложит россиянам поучаствовать в предсказании ставки

Мосбиржа собралась предложить простым инвесторам фьючерсы на ключевую ставку

В перспективе Московская биржа собирается запустить торги фьючерсами на ключевую ставку Банка России, причем инструмент сделают доступным для неквалифицированных инвесторов, то есть простых россиян без специальных знаний. Об этом заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень, передает РБК.

Фьючерсом называют контракт на определенный актив (акция, валюта, товар, индекс), с помощью которого покупатель может заработать на росте или падении его стоимости в конкретные сроки без приобретения самого актива. При этом фьючерсы торгуются на бирже так же, как акции, а сделки, как правило, предполагают меньшую комиссию, чем приобретение самих активов, что также делает инструмент популярным.

Таким образом, доход получает тот участник торгов, кто правильно предскажет движение в обозримом будущем стоимости актива, индекса или других параметров в ту или иную сторону.

В настоящее время на Мосбирже торгуются фьючерсы на ставку межбансковского кредитования RUONIA, которая связана с ключевой ставкой, но может оказаться как выше, так и ниже нее. Этот инструмент ориентирован на профессиональных участников рынка и слишком сложен для физических лиц. А фьючерс на ставку предполагается сделать простым.

Интерес к ставке у широкой аудитории в последнее время вызван ее ростом до рекордного в истории 21 процента, а также многочисленными прогнозами о дальнейшем повышении уже в декабре до 22-25 процентов. С одной стороны, высокая ставка позволяет физическим лицам класть деньги на депозиты под большие проценты, но с другой делает дороже банковские кредиты, в том числе ипотечные.

Поводом для очередного повышения называют рекордную за 22 года инфляцию в ноябре, причем в декабре рост цен снова существенно ускорился, даже по сравнению с прошлым месяцем.