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15:30, 12 декабря 2024Экономика

Ключевой ставке в России спрогнозировали рост до 25 процентов

Аналитик ПСБ Попов: Центробанк может повысить ключевую ставку до 25 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В текущем цикле повышения ключевой ставки Банк России может увеличить ее до 25 процентов годовых. Таким прогнозом относительно ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) поделился аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Эксперты пересмотрели прогноз пика ставки с 23 до 25 процентов в связи с ускорившимся ростом цен.

«Ключевая проблема не в том, что это высокий уровень, а в том, что инфляция и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля. Смещаем прогноз пиковой ключевой ставки с 23 процентов на 25 процентов. Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25 процентов, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года», — пояснил Попов.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков уже предположили, что, если инфляция разгонится до 10 процентов, Центробанк 20 декабря может повысить ключевую ставку до 24 или даже 25 процентов. При этом большая часть экспертов сходится на 23 процентах.

Опрошенные самим регулятором аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год до 9,2 процента (плюс 1,5 процентного пункта к октябрьскому прогнозу) и по средней ключевой ставке — декабре она составит 21,5 процента, а в 2025 году — 21,3 процента (плюс 3,3 процентного пункта). Что касается 2026 года, то участники опроса заявили о 14,6 процента (плюс 2,1 процентного пункта).

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