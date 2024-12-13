Банк России призвали не менять ключевую ставку

Экс-глава ЦБ Дубинин: ключевая ставка вырастет до 22 процентов

Ключевая ставка Банка России 20 декабря, скорее всего, вырастет на один процентный пункт — до 22 процентов. Об этом заявил бывший глава регулятора Сергей Дубинин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он обратил внимание, что повышение «ключа» не дает мгновенного эффекта в борьбе с инфляцией. Результат возможен через полгода.

«В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится», — сказал Дубинин.

Однако он полагает, что ЦБ сочтет повышение ставки необходимым.

Ранее появился прогноз о повышении данного показателя до 25 процентов, в связи с ускорившимся ростом цен.

Кроме того, есть прогнозы, что средняя ключевая ставка в декабре составит 21,5 процента, а в 2025 году — 21,3 процента. В 2026 году аналитики предсказывают ставку в 14,6 процента.