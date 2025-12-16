Реклама

Экономика
12:32, 16 декабря 2025Экономика

Российский фондовый рынок отреагировал на слова Рябкова по поводу украинского конфликта

Индекс Мосбиржи вырос на ожиданиях урегулирования украинского конфликта
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта — за 10 минут индекс Мосбиржи вырос с 2754 пункта до почти 2770, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель рос на 0,85 процента, до 2772,22 пункта.

Рябков в интервью ABC News указал на то, что стороны близки к урегулированию. «Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса», — сказал дипломат (цитата по РИА Новости), отметив, что Москва выступает за принятие устойчивого решения, которое устранит первопричины конфликта.

«Участники торгов продолжают чутко реагировать на любые геополитические новости», — констатировала эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова, по словам которой на рост котировок мог повлиять не только связанный со словами российского замминистра оптимизм, но и сообщения Politico о несогласии Бельгии с гарантиями ЕС по изъятию российских активов.

Ранее стало известно, что сумма требований Банка России в рамках поданного в Арбитражный суд Москвы иска к Euroclear, оказалась четырнадцатизначной, составив 18 172 971 903 836 рублей.

