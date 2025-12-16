Российский фондовый рынок отреагировал на слова Рябкова по поводу украинского конфликта

Индекс Мосбиржи вырос на ожиданиях урегулирования украинского конфликта

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта — за 10 минут индекс Мосбиржи вырос с 2754 пункта до почти 2770, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель рос на 0,85 процента, до 2772,22 пункта.

Рябков в интервью ABC News указал на то, что стороны близки к урегулированию. «Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса», — сказал дипломат (цитата по РИА Новости), отметив, что Москва выступает за принятие устойчивого решения, которое устранит первопричины конфликта.

«Участники торгов продолжают чутко реагировать на любые геополитические новости», — констатировала эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова, по словам которой на рост котировок мог повлиять не только связанный со словами российского замминистра оптимизм, но и сообщения Politico о несогласии Бельгии с гарантиями ЕС по изъятию российских активов.

Ранее стало известно, что сумма требований Банка России в рамках поданного в Арбитражный суд Москвы иска к Euroclear, оказалась четырнадцатизначной, составив 18 172 971 903 836 рублей.