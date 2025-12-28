Le Monde: Антикоррупционные обыски прошли в Киеве после отъезда Зеленского в США

Новый громкий коррупционный скандал на Украине разразился после отъезда президента страны Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом написала газета Le Monde.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) накануне обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве. Журналисты подчеркнули, что следственные мероприятия начались сразу после отправления Зеленского в США.

В публикации отмечается, что положение Зеленского уже было дестабилизировано делом о коррупции, в котором замешан Тимур Миндич.

Ранее сбежавший с Украины фигурант коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич, которого в прессе называют «кошельком» Зеленского, заявил, что не общается с украинским лидером. Миндич также сообщил, что у него нет никаких связей в офисе президента республики.

