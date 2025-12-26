Реклама

21:51, 26 декабря 2025Бывший СССР

Сбежавший с Украины Миндич ответил на слухи о продолжении общения с Зеленским

Сбежавший с Украины фигурант дела о коррупции Миндич не общается с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Сбежавший с Украины фигурант коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич, которого в прессе называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского, заявил, что не общается с украинским лидером. Он ответил на эти слухи в интервью с журналистом издания «Украинская правда» Михаилом Ткачем.

«С Зеленским я не общаюсь сейчас, и за все время [после его прихода к власти] мы редко общались», — отметил Миндич.

Кроме того, по словам украинского предпринимателя, у него нет никаких связей в офисе президента республики.

Ранее Миндич на пляже впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. Он не согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

