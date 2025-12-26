Реклама

16:53, 26 декабря 2025Бывший СССР

«Из меня сделали крайнего». «Кошелек» Зеленского с пляжа прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Миндич заявил, что он оказался крайним в коррупционном скандале на Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Украинская правда»

Бизнесмен, фигурант уголовного дела о коррупции Тимур Миндич впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. В интервью, взятом у него на пляже, предприниматель высказал несогласие с выдвинутыми против него обвинениями.

Есть большой медийный кейс, (…) который составляет в моем деле порядка 90 процентов. (…) Медийно из меня сделали крайнего

Тимур Миндич бизнесмен, фигурант уголовного дела о коррупции на Украине

Он пояснил, что также существует юридический кейс, по которому он не намерен давать комментарии без присутствия адвоката. Миндич подчеркнул, что СМИ организовали «крутую медиаатаку», которая создала ему определенный образ в глазах общественности.

Бизнесмен, которого в прессе называют «кошельком» действующего главы Украины Владимира Зеленского, также добавил, что уже давно не общался с украинским политиком, а в последнее время их контакты и вовсе прекратились. В данный момент Миндич находится в Израиле и не планирует возвращаться на Украину.

Кадр: «Украинская правда»

Руководство Украины могут представить фигурантами по делу Миндича

Представители высшего руководства Украины могут быть представлены в качестве фигурантов по делу в отношении Тимура Миндича. Свое мнение на этот счет высказал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

«Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения», — сказал он.

По его словам, киевские политики, вероятно, примут участие в материалах дела о коррупционном скандале в стране. Магамедрасулов отметил, что при этом далеко не всю информацию можно будет использовать в качестве доказательства в суде — в деле предоставят лишь те факты, «которые можно доказать должным образом».

В Раде заявили о влиянии Миндича на проект нового бюджета Украины

На формирование бюджета Украины на 2026 год оказали влияние «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также бывший глава офиса президента страны Андрей Ермак. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Нина Южанина.

Фото: Stringer / Reuters

«Этот бюджет формировался при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группы Миндича или из офиса Ермаком», — заявила парламентарий.

По словам нардпепа, принимать проект бюджета в таком виде — крайне опасная и рискованная затея. Она не исключила, что в документах засекретили значимую часть доходов, которая в итоге может быть украдена.

