На бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, совершили покушение. Об этом заявил в суде украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его словам, покушение на Миндича состоялось 28 ноября в Израиле, куда он сбежал перед обысками по делу о коррупции на Украине.
Это была попытка покушения, преступники арестованы
Раскрыты подробности покушения на «кошелек» Зеленского
Коломойский также сообщил, что покушавшимся на жизнь Миндича не удалось воплотить задуманное из-за ошибки — они перепутали дом. Как оказалось, «кошелек» Зеленского снимал жилье в Израиле, и преступники зашли в хозяйское помещение. «Они не в ту дверь зашли», — пояснил олигарх.
При этом, по его словам, в результате произошедшего была ранена домработница. Уточняется, что женщина получила тяжелое ранение, но выжила.
Слава Богу, что не произошло хуже
Другие подробности происшествия Коломойский пообещал раскрыть в ближайшие дни. Издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщило со ссылкой на источник из окружения Миндича, что в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом этот источник опроверг информацию о попытке покушения на украинского бизнесмена.
Миндич оказался в центре коррупционного скандала на Украине
Близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмена обвинили в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к Миндичу 10 ноября, однако застать предпринимателя дома силовики не успели — ему удалось покинуть страну за несколько часов до этого. Несмотря на требования военного положения, Миндич пересек границу по паспорту Израиля. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что он имел право на выезд, однако это стало предметом расследования.
В ходе обыска у бизнесмена следователи НАБУ обнаружили золотой унитаз. Также именно в его квартире детективы собрали тысячи часов аудиозаписей, которые и раскрыли устройство коррупционной схемы. Обыск продолжался более 12 часов.
1 декабря на Украине начался суд по делу «кошелька» Зеленского. При этом адвокат не смог связаться с подозреваемым. В результате Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, на фоне суда заявил, что Миндич не собирается возвращаться на Украину. По его словам, об этом свидетельствует защита от бесплатного государственного адвоката в суде.
46-летний Миндич является руководителем, участником или бенефициаром 35 компаний — от кинопроизводства и недвижимости до финансов и торговли бриллиантами, в том числе совладельцем студии «Квартал 95», основанной Зеленским. Также он известен своими связями с Коломойским и долгое время считался его доверенным лицом. Однако после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году стал ближе к нему и считается одним из ключевых людей в окружении главы государства. Украинские СМИ отмечали, что оппоненты Зеленского называют Миндича «кошельком» президента, так как якобы именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализованных Банковой.