Враждующий с Зеленским олигарх заявил о попытке устранить «кошелек» президента Украины. По его версии, киллеры провалили задание

Коломойский: В Израиле на Миндича совершили покушение, ранена домработница

На бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, совершили покушение. Об этом заявил в суде украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, покушение на Миндича состоялось 28 ноября в Израиле, куда он сбежал перед обысками по делу о коррупции на Украине.

Это была попытка покушения, преступники арестованы Игорь Коломойский украинский олигарх

Раскрыты подробности покушения на «кошелек» Зеленского

Коломойский также сообщил, что покушавшимся на жизнь Миндича не удалось воплотить задуманное из-за ошибки — они перепутали дом. Как оказалось, «кошелек» Зеленского снимал жилье в Израиле, и преступники зашли в хозяйское помещение. «Они не в ту дверь зашли», — пояснил олигарх.

Игорь Коломойский Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

При этом, по его словам, в результате произошедшего была ранена домработница. Уточняется, что женщина получила тяжелое ранение, но выжила.

Слава Богу, что не произошло хуже Игорь Коломойский украинский олигарх

Другие подробности происшествия Коломойский пообещал раскрыть в ближайшие дни. Издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщило со ссылкой на источник из окружения Миндича, что в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом этот источник опроверг информацию о попытке покушения на украинского бизнесмена.

Миндич оказался в центре коррупционного скандала на Украине

Близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмена обвинили в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к Миндичу 10 ноября, однако застать предпринимателя дома силовики не успели — ему удалось покинуть страну за несколько часов до этого. Несмотря на требования военного положения, Миндич пересек границу по паспорту Израиля. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что он имел право на выезд, однако это стало предметом расследования.

В ходе обыска у бизнесмена следователи НАБУ обнаружили золотой унитаз. Также именно в его квартире детективы собрали тысячи часов аудиозаписей, которые и раскрыли устройство коррупционной схемы. Обыск продолжался более 12 часов.

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

1 декабря на Украине начался суд по делу «кошелька» Зеленского. При этом адвокат не смог связаться с подозреваемым. В результате Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, на фоне суда заявил, что Миндич не собирается возвращаться на Украину. По его словам, об этом свидетельствует защита от бесплатного государственного адвоката в суде.

46-летний Миндич является руководителем, участником или бенефициаром 35 компаний — от кинопроизводства и недвижимости до финансов и торговли бриллиантами, в том числе совладельцем студии «Квартал 95», основанной Зеленским. Также он известен своими связями с Коломойским и долгое время считался его доверенным лицом. Однако после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году стал ближе к нему и считается одним из ключевых людей в окружении главы государства. Украинские СМИ отмечали, что оппоненты Зеленского называют Миндича «кошельком» президента, так как якобы именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализованных Банковой.