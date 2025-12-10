Состояние «кошелька» Зеленского после сообщений о покушении раскрыли

«Страна.ua»: Окружение Миндича опровергло покушение на него

Окружение предпринимателя Тимура Миндича, из-за близости к президенту Украины Владимиру Зеленскому также известному как «кошелек» главы государства, опровергло покушение на него, о котором ранее заявил олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Источник в окружении бизнесмена ответил изданию, что сейчас жизни и здоровью Миндича ничего не угрожает.

«Источник в окружении Тимура Миндича (...) опроверг информацию о покушении на него, о котором заявил сегодня Коломойский», — говорится в сообщении.

Игорь Коломойский ранее заявил, что в Израиле на Тимура Миндича было совершено покушение. По его словам, инцидент произошел 28 ноября, однако попытка злоумышленников окончилась неудачей.