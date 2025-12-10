Реклама

Стало известно о покушении на «кошелек» Зеленского

Коломойский: 28 ноября в Израиле было совершено покушение на Миндича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, было совершено покушение. Об этом в зале суда рассказал украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова в своем Telegram-канале приводит ТСН.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Была ранена домработница», — сказал он. Подсудимый отметил, что покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом.

По словам Коломойского, инцидент произошел в Израиле 28 ноября. Он также пообещал поделиться подробностями происшествия в ближайшие дни.

Ранее Адвокаты Коломойского заявили, что власти Украины начали намеренно срывать заседания суда по его делам после слов олигарха о Миндиче. До этого их клиент сказал, что близкий к Зеленскому бизнесмен не способен разработать какие-либо коррупционные схемы и за ним стоят другие высокопоставленные люди.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Впоследствии обыски по подозрению в коррупции прошли и у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что привело к его отставке.

