Адвокаты Коломойского заявили о срыве суда из-за его слов о «кошельке Зеленского»

Адвокаты Коломойского обвинили власти Украины в срыве заседаний суда

Власти Украины намеренно срывают заседания суда после слов олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о предпринимателе Тимуре Миндиче, также известном как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского. В этом их обвинили адвокаты обвиняемого, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Каждый раз новая причина, то ломается служебный транспорт, то заболевает судья, то прокуроры не могут явиться и просят о переносе», — заявили они. При этом, по словам представителей олигарха, реальная цель таких действий — как можно дольше удерживать Коломойского под стражей. Они отметили, что бизнесмена не доставляют на заседания суда уже четвертую неделю подряд.

Отмечается, что 8 декабря его не смогли привезти в зал суда из-за поломки автомобиля конвойной службы. Как сообщает Общественное в своем Telegram-канале, заседание суда перенесли на 11 декабря. Кроме того, назначенное на 9 декабря заседание по другому делу олигарха также не состоится из-за болезни судьи.

В ноябре Игорь Коломойский высказался о роли Миндича в коррупции на Украине. По его словам, близкий к Зеленскому бизнесмен не способен разработать какие-либо коррупционные схемы и за ним стоят другие высокопоставленные люди.