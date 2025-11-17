Украинский олигарх рассказал о «трех П» сбежавшего «кошелька» Зеленского

Коломойский высказался о роли Миндича в коррупционных схемах властей Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о роли Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента республики Владимира Зеленского. На кадры из зала суда обратил внимание Telegram-канал Daily Storm.

По его словам, тот не способен разработать какие-либо коррупционные схемы, за ним стоят высокопоставленные люди. «Подай, принеси, причеши. Три "П". Водочки, шашлычок. Ну какие миллионы долларов?! Ну где "Энергоатом", а где он! Он же даже в школе не учился», — высказался миллиардер об интеллектуальных способностях Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.