Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:59, 17 ноября 2025Бывший СССР

Украинский олигарх рассказал о «трех П» сбежавшего «кошелька» Зеленского

Коломойский высказался о роли Миндича в коррупционных схемах властей Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о роли Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента республики Владимира Зеленского. На кадры из зала суда обратил внимание Telegram-канал Daily Storm.

По его словам, тот не способен разработать какие-либо коррупционные схемы, за ним стоят высокопоставленные люди. «Подай, принеси, причеши. Три "П". Водочки, шашлычок. Ну какие миллионы долларов?! Ну где "Энергоатом", а где он! Он же даже в школе не учился», — высказался миллиардер об интеллектуальных способностях Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    В Госдуме предложили исключить выходные из расчета отпусков

    Два российских города погрузились во тьму

    На Западе высказались об обстановке в ВСУ на фоне коррупционного скандала

    Министр Армии США назвал «угрозу масштаба всего человечества»

    В Польше повредили ведущую на Украину железную дорогу

    44-летняя Алессандра Амбросио прогулялась по городу без бюстгальтера

    Украинский олигарх рассказал о «трех П» сбежавшего «кошелька» Зеленского

    В Госдуме предложили дать гарантии возвращающимся к работе участникам СВО

    В Изюме пропал свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости